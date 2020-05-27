رياضة

وزارة الرياضة تضع التعليمات والضوابط الخاصة باستئناف النشاط الرياضي

في ضوء قرارات مجلس الوزراء
المال - خاص 1:14 م, الأربعاء, 27 مايو 20 1:14 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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تعكف وزارة الشباب والرياضة حاليًا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.

وأوضح صبحي، أن الهدف في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.

وأشار وزير الرياضة إلى أن تلك الضوابط والمعايير ملزمه لكل الجهات الرياضية بالدولة التي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.

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بقلم المال - خاص

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