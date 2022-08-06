وزارة الرياضة تتخذ عدة إجراءات قانونية بعد هروب لاعب منتخب المصارعة

فور ورود أنباء عن هروب اللاعب محمد عصام فتحي لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة أثناء مشاركته في معسكر الاتحاد الدولى للمصارعة المقام بإيطاليا، قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتواصل مع السفارة المصرية بإيطالبا وكذلك مع الاتحادات المصري والافريقي والدولى للمصارعة لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالواقعة والتي تبين من خلالها مغادرة اللاعب مقر إقامة البعثة وتركه لجواز سفره وكافة متعلقاته والموجود حالياً في حوزة لجنة الإشراف من الاتحاد المصري للمصارعة فضلاً عن تكليف الاتحاد المصري للمصارعة بموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي عن الواقعة والمتابعة مع الاتحادين الافريقي والدولى.

وفى سياق متصل بدأت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد تحقيقاتها الموسعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين .

وتم إبلاغ جميع الجهات الرسمية باختفاء اللاعب من خلال السفارة المصرية والاتحاد الدولى وطلب موافاة الوزارة بكافة المستجدات الخاصة بالتحقيقات السارية في هذا الأمر.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من تحقيقاتها بنهاية الأسبوع الجاري لرفع تقرير تفصيلي بالواقعة واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً لما ستتوصل إليه من نتائج.