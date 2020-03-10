وزارة الرى تُعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً بمقر وزارة الري مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية للوزارة لاستعراض خطة مواجهة النوّه القادمة من الأمطار والسيول التى تضرب البلاد خلال الفترة (12-14) مارس الحالى.

ووفقًا لبيان وزارة الري، وجه الدكتور عبد العاطى وزير الري بإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لكل أجهزة الوزارة مع مراجعة محطات الرفع ومخرات السيول وحالة السدود وتخفيض مناسيب النوع والمصارف، خصوصًا في الدلتا، ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ مع التنسيق مع الساده المحافظين وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف.

مركز التنبؤ

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى قد رصد تعرض البلاد لموجه شديده من الأمطار والعواصف والرياح خلال الايام القادمة.

وأن معدلات الأمطار قد تصل فى بعض المحافظات إلى 40 مللى، وأشارت البيانات الى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والقاهرة لموجة أمطار شديدة، ما يتطلب اتخاذ كل الإجراءات للتعامل معها.

الاحتياجات القادمة

يذكر أنه تم استعراض استعدادات الوزارة لموسم اقصى الاحتياجات القادم، من خلال تطهير وصيانة الترع والمصارف، والتأكيد على جاهزية محطات الطلمبات فى ضوء خطة الوزارة السنوية التى تهدف إلى الوفاء بتلبية كل الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة وجميع الأغراض.