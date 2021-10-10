وزارة الرى: تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية من أخطار السيول

للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن تنفيذ العديد من المشروعات المهمة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى سيناء، حيث إنتهت عملية حماية منطقة الطور من اخطار السيول ، وأوشكت المرحلة الثانية لحماية طابا ، وعملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء.

كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء 7 احواض تهدئة بمنطقة اولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش ، وإنشاء 10 خزانات ارضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية) ، وعملية انشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الاسفل من وادى بعبع ، وعملية تنفيذ معبر ايرلندى على الطريق الساحلى النفق – شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع.

بالاضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى ، عملية انشاء سد أم البارد بمنطقة التمد ، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير 10 خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافى.

وفى محافظة البحر الاحمر أوشكت عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير على الانتهاء ، وجارى تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب ، وعملية إنشاء بحيرتين صناعيتين ب1 ، ب3 وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

وفى محافظة مطروح تم البدء في تنفيذ عملية انشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور من اخطار السيول.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد .. أوضح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم نهو عدد من العمليات وهى ، عمليه حمايه البنيه الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) ، وعمليه حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظه أسيوط ، وتم التسليم الابتدائى لكلا العمليتين ، كما إنتهت أيضاً عملية حماية وادي عبادي ٣أ بمحافظة أسوان ، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قري (الشغب – نجع الدبابية – قرية المعلة – نجع خور القضا – نجع المساعيد).

وأوشكت عدد من العمليات على الانتهاء ، وهى عملية حماية قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ، وعملية إنشاء بحيرتين صناعيتن وحاجز ترابى ب1 و ب2 لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا ، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان ، وجارى تنفيذ عملية إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

كما تم اصدار أمر الشغل لعملية إنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية (مخر سيل اطفيح) بمدينة اطفيح بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4 حواجز ترابية وحوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف محافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية ، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة ، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى 100 كيلومتر فى الساعة ، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.

وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.