وزارة الرى تستهدف تنفيذ بنية أساسية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

تستهدف وزارة الرى والموارد المائية تنفيذ أعمال بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2020 فى مشروعات البنية الأساسية، وشبكات الرى، وصيانة المجارى المائية الكبيرة والترع.

1.3 مليار لحفر الآبار وصيانة الترع وإقامة استراحات نيلة

قال مصدر بالوزارة إن الأعمال المقرر تنفيذها تتمثل فى حفر آبار جوفية بمنطقة الصحراء الغربية بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار جنيه، إضافة إلى تحويل عدد كبير من المساقى المكشوفة إلى مواسير مدفونة فى بعض محافظات الوجه القبلي.

وأشار إلى أن لجوء الوزارة إلى تحويل تلك المساقى سببه قصر العمر الافتراضى للمجارى المائية المبطنة بالخرسانة، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل، ومنع التبخر أو التسرب الذى ينتج عن حدوث شروخ بالخرسانة، بالإضافة إلى سرعة نقل المياه للمناطق الزراعية.

وذكر أنه مقرر توريد مواسير قبل نهاية يناير 2020 بقيمة 80 مليون جنيه، وذلك ضمن المبلغ المذكور، على أن يتم طرح أكثر من مناقصة بداية من الربع الثانى لعمليات جديدة.

وأوضح المصدر أن الوزارة تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 200 مليون جنيه لحماية جوانب النهر من التعدى، وإقامة بعض الاستراحات والمناظر الجمالية، فضلا عن صيانة الترع الرئيسية المغذية للمراكز والقرى على طول مجرى النيل.

وأشار إلى استكمال إجراءات طرح 5 عمليات على الشركات المتخصصة لتنفيذ الأعمال قبل نهاية النصف الأول من 2020، على أن تتم متابعة باقى الخطة فى موسم الصيف وفقا للأولوية، نظراً لقلة الموارد المالية المخصصة.