وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل في «قيد الموردين» 2024-2025

أعلنت وزارة الدفاع بدء التسجيل بسجل (قيد الموردين) عن العام المالي 2024/ 2025 ؛ وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وأفاد المتحدث العسكري العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان عبر صفحته الرسمية، بأنه تقرر فتح باب التسجيل للشركات المحلية (المتقدمة لأول مرة والتي تنتهي الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2024 والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2024/ 2025 ) من خلال قيامها بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية.

وذلك من خلال الرابط الآتي: ( https://sapprovals.mod.gov.eg ) وذلك اعتباراً من أول يناير 2024.

وقال المتحدث إنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في(1 ش أحمد تيسير – أمام مجمع طيبة التجاري – طريق النصر – ميدان الشهيد هشام بركات – مدينة نصر).