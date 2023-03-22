وزارة الدفاع السورية: الطيران الإسرائيلي يشن غارة جوية على مطار حلب

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مطار حلب الدولي في سوريا، ما ألحق بالأخير بعض الأضرار المادية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع السورية صباح اليوم الأربعاء.

لكن ذكر مصدران من المخابرات بالمنطقة أن الضربة هي استهداف مباشر لمستودع أسلحة إيراني في المطار.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنامى نفوذ طهران منذ أن شرعت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب التي بدأت عام 2011.

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم”.

وقال المصدران في المخابرات بالمنطقة إن الضربة استهدفت مستودعا تحت الأرض للذخيرة مرتبطا بمطار النيرب العسكري القريب حيث تم تخزين أنظمة صواريخ موجهة وصلت على متن عدد من الطائرات العسكرية الإيرانية.

وكثفت إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية من الضربات على مطارات وقواعد جوية سورية لتعرقل استغلال إيران لخطوط الإمداد الجوية لإيصال أسلحة لحلفاء لها في سوريا ولبنان ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية.