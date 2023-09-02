وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني حاول مهاجمة جسر القرم

دمرت القوات الروسية زورقا أوكرانيا غير مأهول، كان يُخطط لمهاجمة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، وفق ما ورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وتعرض الجسر، الذي اكتمل بناؤه في عام 2018، بعد أربع سنوات من احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، لهجوم متكرر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 18 شهرا.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام “في الأول من سبتمبر، حوالي الساعة 11.15 مساء (2015 بتوقيت جرينتش)، قام النظام الأوكراني بمحاولة لشن هجوم إرهابي بقارب غير مأهول”.

وأضافت :”رصد القارب وتم تدميره في الوقت المناسب قبالة ساحل البحر الأسود”.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين، الذين عادة ما يقولون القليل أو لا يتحدثون على الإطلاق عن الهجمات على أهداف روسية، لكنهم يقولون إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر حيوي للمجهود الحربي في البلاد.