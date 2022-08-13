وزارة الدفاع التركية: سفينتان أخرتان تغادران أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخرتين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يوم السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت أن “فولمار إس” التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا. وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا يوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية يوم السبت إن 16 سفينة تحمل 450 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ أوائل أغسطس آب بموجب الاتفاق الذي يضمن مرورا آمنا للسفن.

وسمح الاتفاق، الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو، باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب.

وتأمل أوكرانيا في زيادة صادراتها البحرية إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى شهريا في المستقبل القريب.