وزارة الدفاع التركية: أربع سفن أخرى تغادر أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن أربع سفن أخرى تحمل مواد غذائية غادرت موانئ أوكرانيا.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة إلى 31.

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان إن السفينتين “زومروت آنا” و”إم.في أوشن إس” المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس الجاري، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.

وأفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية اليوم السبت بأن ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود – وهو طريق حيوي للشحن – مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي نهاية يوليو الماضي، تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الهيئة إن مواد غذائية من أصل أوكراني سيتم تسليمها إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا.