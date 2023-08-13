وزارة الدفاع البريطانية: الكرملين لم يعد يمول مجموعة فاجنر

كشفت وزارة الدفاع البريطانية النقاب عن فرضية مدعومة بوقائع، تشير إلى أن روسيا قد تخلت فعليا عن تمويل أنشطة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، حسبما نشرت وكالة رويترز.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية أن الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاجنر يفجيني بريجوجن بعد قيادته تمردا فاشلا ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو.

وقالت: “إذا لم تعد الدولة الروسية تمول فاجنر، فإن سلطات روسيا البيضاء هي الجهة الثانية الأكثر منطقية للتمويل”، مضيفة أن هذا سيكون بمثابة استنزاف لموارد روسيا البيضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن فاجنر تتجه نحو تقليص حجم المجموعة وإعادة تشكيلها من أجل توفير نفقات الرواتب في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية.