وزارة الداخلية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي

نعت وزارة الداخلية ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وأعربت وزارة الداخلية في بيان لها عن خالص عزائها ومواساتها للقوات المسلحة المصرية، وأسرة الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى-صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما.

والمشير طنطاوى قدم رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر ، فهو أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف.

و أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، التى حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.

كما تولى منصب وزير الدفاع في الفترة من 1991 وحتى 2012.