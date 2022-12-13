وزارة الخزانة: 30% ارتفاعا في عجز الموازنة الأمريكية خلال نوفمبر

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية عجزا في الموازنة نسبته 30% خلال شهر نوفمبر الماضي، في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق وهبوط الإيرادات الحكومية الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن عجز الموازنة بلغ 248.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل عجز بقيمة 191.3 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وبلغ الإنفاق المالي للحكومة الفيدرالية 500.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 472.5 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2021.

بينما انخفضت الإيرادات الحكومية الأمريكية من 281.2 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي إلى 252.1 مليار دولار.

وفي أول شهرين من العام المالي 2023 والذي بدأ في أكتوبر الماضي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 336.4 مليار دولار، مقابل عجز 356.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي.