وزارة الخزانة: صعود حاد في عجز الموازنة الأمريكي خلال نوفمبر الماضى

ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي بواقع 57 مليار دولار، أو ما يعادل نسبته 30 % ، على أساس سنوي ليبلغ 249 مليار دولار مسجلا رقما قياسيا للشهر،في ضوء الهبوط الذي سجلته الإيرادات والزيادة الحادة في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والفائدة على الدين العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وهبط الإيرادات 10% في نوفمبر الماضي أو 29 مليار دولار مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 252 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات 6 % أو 28 مليار دولار إلى 501 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا للشهر هي الأخرى.

وقاد التراجع في الإيرادات انخفاض نسبته أربعة بالمئة في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد وارتفاع نسبته 64 % في الضرائب المستردة للأفراد وهبوط بنسبة 98 بالمئة في إيرادات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي.)

وقال مسؤول بوزارة الخزانة إن ارتفاع الإنفاق قادته زيادة بواقع 14 مليار دولار، أو 18 %، في تكلفة برنامج الرعاية الصحية و11 مليار دولار، أو 94 %، في نفقات التعليم نتيجة التغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة وإعفاء من قروض الخدمة العامة