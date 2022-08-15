وزارة الخزانة: الميزانية التركية تسجل عجزا بقيمة 64 مليار ليرة في يوليو

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الإثنين أن الميزانية المركزية للحكومة سجلت عجزا قدره 64 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) في يوليو الماضي، بينما سجل العجز الأساسي 47.3 مليار ليرة.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة في يوليو.

وسجلت الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام فائضا قدره 29.5 مليار ليرة، وفائضا أساسيا 180.9 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالليرة، 60.6 مليار ليرة في تلك الفترة.