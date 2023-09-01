وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على بكوريا الشمالية استهدفت فردين وكيانا واحدا، وفق ما أعلنته وزارة الخزانية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأجرى جيش كوريا الشمالية مناورات عسكرية تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية، وذلك ردا على المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي، مع الجيش الأمريكي في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري نظمت مناورة عسكرية تحاكي صد هجوم مفاجئ للعدو وشن هجوم شامل مضاد، والاستيلاء على كامل أراضي الجزء الجنوبي من البلاد.