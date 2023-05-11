وزارة الخزانة: أمريكا تسجل فائضا 176 مليار دولار في أبريل مع تراجع الإيرادات

سجلت الحكومة الأمريكية فائضا 176 مليار دولار في أبريل نيسان مع تراجع الإيرادات بشدة من المستويات القياسية المسجلة قبل عام، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

انخفض فائض أبريل 132 مليار دولار أو 43 % عن مستواه قبل عام والبالغ 308 مليارات، وهو رقم شهري قياسي تاريخي تحقق بفضل الإنفاق الضخم خلال فترة كوفيد-19 وقوة أداء سوق الأسهم في 2021.

وبلغت الإيرادات في أبريل نيسان 639 مليار دولار، ثاني أعلى مستوى منذ الإجمالي القياسي البالغ 864 مليارا في الشهر نفسه من 2022، لكن بانخفاض 26%.

تراجعت المصروفات أيضا 17 % في أبريل نيسان إلى 462 مليار دولار لكن من المتوقع أن يرتفع الرقم بعد تعديل المصروفات في ضوء التقويم تسعة بالمئة إلى 535 مليارا.

وأعلنت وزارة الخزانة عجزا قدره 925 مليار دولار في السبعة شهور الأولى من السنة المالية 2023 بزيادة 157 بالمئة عن العجز البالغ 360 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي