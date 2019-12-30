وزارة الخارجية: نشاط ملحوظ في العلاقات المصرية الأمريكية بمختلف المجالات في 2019

كان أبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل 2019، والتي عقد خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"

أكدت وزارة الخارجية أن عام 2019 شهد نشاطاً ملحوظاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، حيث نشطت حركة الزيارات الثنائية بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إنه كان أبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل 2019، والتي عقد خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأضافت وزارة الخارجية، إنه تم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

فضلاً عن اللقاء الثاني الذي جمع الرئيسين على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.

الزيارات المتبادلة بين البلدين

و من جانب آخر، تنوعت الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز مستويات التعاون في كافة المجالات، ومنها زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في أكتوبر 2019، حيث التقى بنائب الرئيس الأمريكي “مايك بنس”، ورئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس”، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

فضلاً عن لقاءات مع كبار ممثلي الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، لبحث زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري.

نوهت وزارة الخارجية، إلى زيارات وزير الخارجية إلى واشنطن في مارس ونوفمبر وديسمبر 2019، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة في يناير 2019.

كما تمت زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلى مصر في مارس 2019، لبحث برامج المساعدات الإنمائية المُقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر.

العلاقات الثنائية مع كندا

وقالت وزارة الخارجية، أن العلاقات الثنائية مع كندا شهدت حراكاً ملحوظاً، انعكس في زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر في مايو 2019، والتي حظيت باهتمام وترحيب كبير من الجانبين كونها أول زيارة رفيعة المستوى بين البلدين منذ عدة سنوات، أعقبها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكندي إلى مصر في ديسمبر 2019 للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية

العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

وعلى صعيد العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، قالت وزارة الخارجية، إنه تمت المشاركة في انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وشيلي في أبريل 2019.

واستقبلت مصر عدة زيارات من الجانب البرازيلي، أبرزها زيارة وزيرة الزراعة إلى القاهرة في سبتمبر 2019، وكذلك زيارة كبار رجال الأعمال البرازيليين في إطار اجتماعات المجلس العالمي لمديري المبيعات في يونيو 2019، لبحث فرص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار.

كما زار محافظ أسوان السابق كولومبيا في سبتمبر 2019 لحضور استلام جائزة فوز محافظة أسوان كأفضل مدينة للتعلم.

وزار وزير تجارة وسياحة بيرو إلى القاهرة في نوفمبر 2019، ولقائه بنظيره المصري لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتنمية التبادل التجاري.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والكوبي في مايو 2019، في مجال تصنيع الدواء ومشتقات الأمصال.

جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم عن الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020.

ونوهت وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية المصرية تتطلع لعام 2020 من أجل استكمال مسيرة الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال مراجعة وتحليل جهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها على مدار عام 2019، ومن ثم الاستمرار في وضع ومتابعة الآليات التنفيذية للسياسات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، بما يُحقق المصالح الوطنية للدولة المصرية ويُلبي تطلعات الشعب المصري الكريم.

وقالت وزارة الخارجية، إنه من هذا المنطلق، فقد شهد عام 2019 تكثيفاً لجهودها في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والأفريقية.

فضلاً عن بقية الدوائر الجغرافية الهامة الأخرى في أوروبا وآسيا وغيرها، وكذا داخل المحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي الذي تولت مصر رئاسته على مدار العام الجاري، حققت خلالها العديد من الإنجازات القارية الهامة وفقا لخطة واضحة من أولويات العمل.