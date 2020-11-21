سيـــاســة

وزارة الخارجية: نرفض محاولة التأثير على التحقيقات مع العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الدولة المصرية تحترم القانون والمساواة أمامه.
سمر السيد 6:34 م, السبت, 21 نوفمبر 20 6:34 م, السبت, 21 نوفمبر 20

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أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بيانا بشأن ما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن،

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الوزارة ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

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و أكد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.

كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، منوها إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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