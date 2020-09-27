وزارة الخارجية: نتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان

أكد ت الخارجية موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم “ناجورنو-كاراباخ”، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد بيان وزارة الخارجية على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وذلك في إطار مجموعة “مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، كان قد شارك أمس في الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون “الجنوب جنوب” والقضاء على الفقر الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

