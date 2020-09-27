سيـــاســة

وزارة الخارجية: نتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان

أكد ت الخارجية موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
سمر السيد 5:05 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 5:05 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم “ناجورنو-كاراباخ”، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد بيان وزارة الخارجية على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

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وذلك في إطار مجموعة “مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، كان قد شارك أمس في الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون “الجنوب جنوب” والقضاء على الفقر الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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