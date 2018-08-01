وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد السفر والإقامة في روسيا

سمر السيدقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إنها تهيب بالمواطنين المصريين، الذين سافروا إلى دولة روسيا الاتحادية لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ضرورة الاتباع الصارم لقوانين السفر والإقامة الروسية، وعدم محاولة الخروج عن الإطار المنظم لقواعد الإقامة في دولة روسيا الاتحادية والمواعي

سمر السيد





قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إنها تهيب بالمواطنين المصريين، الذين سافروا إلى دولة روسيا الاتحادية لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ضرورة الاتباع الصارم لقوانين السفر والإقامة الروسية، وعدم محاولة الخروج عن الإطار المنظم لقواعد الإقامة في دولة روسيا الاتحادية والمواعيد المقررة لمغادرة المشجعين عقب انتهاء مباريات كأس العالم.

وتؤكد وزارة الخارجية أن السلطات الروسية أوضحت أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتلك القوانين والتعليمات، وهو ما قد يترتب عليه تعرض المخالفين للاحتجاز لحين الانتهاء من إجراءات ترحيلهم وفقًا للقوانين والقواعد الروسية في هذا الصدد.