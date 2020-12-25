سيـــاســة

وزارة الخارجية تنعي المستشار لاشين إبراهيم

يتقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة.
سمر السيد 3:50 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20 3:50 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية منذ قليل

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

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وقال بيان وزارة الخارجية: “رحم الله الفقيد الذي كان مثالاً يُحتذى به في العمل الوطني المخلص  وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة. 

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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