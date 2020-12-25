وزارة الخارجية تنعي المستشار لاشين إبراهيم

تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية منذ قليل

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وقال بيان وزارة الخارجية: “رحم الله الفقيد الذي كان مثالاً يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة.