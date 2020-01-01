وزارة الخارجية تستعرض الدور المصري في منظمة الأمم المتحدة خلال 2019

تم الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك في الفترة من 21 إلي 26 سبتمبر 2019 للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الـ 74 للجمعية العامة.

استعرضت وزارة الخارجية المصرية، في تقرير الحصاد السنوي لها للعام الماضي 2019، الدور المصري في إطار منظمة الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إنه تم الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك في الفترة من 21 إلي 26 سبتمبر 2019، للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الـ 74 للجمعية العامة، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية مع عدد من أبرز القادة الدوليين والعرب والأفارقة.

زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى القاهرة

أضافت وزارة الخارجية ، انه تم ترتيب زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى القاهرة في الفترة من 1-3 أبريل 2019 .

والتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجرى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة وذات الاهتمام المشترك.

كما تم العمل على دعم تأمين حصول الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ، على منصب وكيل السكرتير العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

بعثات الأُمم المُتحدة لحفظ السلام

اضافت وزارة الخارجية ، أنه تم العمل على الحفاظ على مستوى المُساهمة المصرية في بعثات الأُمم المُتحدة لحفظ السلام، حيث تُعتبر مصر سابع أكبر مُساهم بقوات بحوالي 3153 فرداً.

تابعت وزارة الخارجية : كما أطلقت مصر في مارس 2019 مُبادرة “خارطة طريق القاهرة” والتي تهدف إلى تحقيق الفاعلية والتوازن والتكامل الضروريين في أداء منظومة عمليات حفظ السلام.

أوضحت الوزارة أنه تمثل الخارطة إطاراً تنفيذياً عملياً ومتوازناً لتنفيذ مُبادرة السكرتير العام لإصلاح عمليات حفظ السلام المعروفة باسم “العمل من أجل حفظ السلام – A4P”.

لجنة بناء السلام

وذكر بيان وزارة الخارجية، أنه لعبت مصر دوراً نشطاً في إطار لجنة بناء السلام بالأُمم المُتحدة لتقوية دورها كآلية لتنسيق الجهود والمبُادرات الدولية والإقليمية والوطنية لبناء السلام بالدول الخارجة من النزاعات، وكمنصة هامة لتعزيز وزيادة اهتمام المُجتمع الدولي بالبُعد الوقائي في تسوية النزاعات وتحقيق استدامة السلام.

وأضاف أنه تُساهم مصر في الإعداد الراهن لعملية مُراجعة هيكل الأُمم المُتحدة لبناء السلام المُقرر له مُنتصف عام 2020.

وذكر أنه قد أسندت الأمم المتحدة لمصر مهمة ريادة ملف تعزيز إسهام عمليات حفظ السلام الأممية في تحقيق استدامة السلام ضمن محاور مبادرة سكرتارية الأمم المتحدة لإصلاح منظومة حفظ السلام.

الدبلوماسية المصرية

كانت وزارة الخارجية قد قالت في بيان صحفي بشأن الحصاد السنوي لأبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020 ، أن الدبلوماسية المصرية تتطلع للعام الجاري من أجل استكمال مسيرة الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال مراجعة وتحليل جهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها على مدار العام الماضي 2019 .

ومن ثم الاستمرار في وضع ومتابعة الآليات التنفيذية للسياسات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، بما يُحقق المصالح الوطنية للدولة المصرية ويُلبي تطلعات الشعب المصري الكريم.

وقالت وزارة الخارجية، انه يأتي تحرك الدبلوماسية المصرية في الخارج انطلاقاً من التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 – 2022.

وعلى رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الخارجية أنه شهد عام 2019 تكثيفاً لجهود ها في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والأفريقية.

فضلاً عن بقية الدوائر الجغرافية الهامة الأخرى في أوروبا وآسيا وغيرها، وكذا داخل المحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي الذي تولت مصر رئاسته على مدار العام الجاري، حققت خلالها العديد من الإنجازات القارية الهامة وفقاً لخطة واضحة من أولويات العمل. وفيما يلي استعراضاً لأهم أوجه مُجمل الجهود: