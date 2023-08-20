وزارة الخارجية ترحب بالبيان الليبي المشترك الذي تم توقيعه في بنغازي

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري، بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 عن كل من الدكتور “محمد المنفي”، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب، والمشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقد ثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي، فضلاً عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.

هذا، وجددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي / الليبي، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها .