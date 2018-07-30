وزارة الخارجية: تدريب الأطباء الإريتريين على أجهزة مهداة من وكالة الشراكة للتنمية

سمر السيد: صرح ياسر هاشم، السفير المصري بإريتريا، بأنه في إطار العلاقات الإستراتيجية بين مصر وإريتريا، وتفعيلاً للتعاون الصحي بين البلدين، قام وفدٌ من الفنيين المصريين من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، بزيارة أسمرة خلال الفترة من 15 – 25 يوليو الجاري،

سمر السيد:



صرح ياسر هاشم، السفير المصري بإريتريا، بأنه في إطار العلاقات الإستراتيجية بين مصر وإريتريا، وتفعيلاً للتعاون الصحي بين البلدين، قام وفدٌ من الفنيين المصريين من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، بزيارة أسمرة خلال الفترة من 15 – 25 يوليو الجاري، لتركيب العديد من الأجهزة الطبية في مجالات العيون والأسنان والجراحة العامة، لإنشاء مراكز طبية متخصصة بالمستشفيات الإريترية، وتدريب الأطباء والفنيين الإريتريين على استخدامها.



وأضاف أن التعاون في مجال الصحة والدواء، من أبرز مجالات التعاون، ويأتي استمرارا للتواجد المصري في إريتريا، وفي منطقة القرن الأفريقي، كصانع للسلام والتنمية، ورعاية مصالح مصر من خلال علاقات متميزة مع شعوب القارة السمراء.