وزارة الثقافة تنعي الكاتب والمفكر الاقتصادى سمير أمين

وكالات:نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب والمفكر والاقتصادي الكبير سمير أمين؛ الذي وافته المنية في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عن 87 عامًا.وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الراحل هو أحد المفكرين العظماء الذي أثرى مجاله بإنجازات ستظل علامات مضيئة في التاريخ.

وكالات:





نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب والمفكر والاقتصادي الكبير سمير أمين؛ الذي وافته المنية في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عن 87 عامًا.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الراحل هو أحد المفكرين العظماء الذي أثرى مجاله بإنجازات ستظل علامات مضيئة في التاريخ.

يذكر أن الراحل سمير أمين ولد في 3 سبتمبر 1931، وهو مفكر واقتصادي مصري بارز، وأحد أعلام مدرسة التبعية، كما أنه من أهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية، ونشأ في بورسعيد من أب مصري وأم فرنسية، وحصل على شهادة الثانوية عام 1947 من إحدى المدارس الفرنسية وبعدها غادر إلى باريس لاستكمال دراسته، وحصل على دبلوم في العلوم السياسية عام 1952، قبل أن يحصل على شهادة التخرج في الإحصاء 1956، ثم الاقتصاد 1957.

وعاد إلى مصر حاملًا شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون، كما عمل مستشارًا اقتصادياً في كل من مالي، جمهورية الكونغو، مدغشقر وغيرها من الدول الإفريقية كما عمل مديرًا لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي بداكار طوال فترة السبعينيات وشارك في تأسيس منظمات بحثية وعلمية أفريقية منها المجلس الأفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية «كوديسريا»، منتدى العالم الثالث والذي ظل يترأسه حتى رحيله.