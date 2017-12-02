وزارة الثقافة تنعى الصحفى والروائي مكاوي سعيد

خالد بدر الديننعت وزارة الثقافة المصرية والأوساط الأدبية الكاتب والروائي مكاوي سعيد الذي توفي صباح يوم السبت عن 61 عامًا، والذى كان من المبدعين البارزين الذين شاركوا في الحياة العامة ولم يكن بعيدًا عن الأحداث الوطنية، فقد كان شاهدًا على الأحداث التي عاشتها مصر فكتب عنها ونقلها في أعماله.

خالد بدر الدين





نعت وزارة الثقافة المصرية والأوساط الأدبية الكاتب والروائي مكاوي سعيد الذي توفي صباح يوم السبت عن 61 عامًا، والذى كان من المبدعين البارزين الذين شاركوا في الحياة العامة ولم يكن بعيدًا عن الأحداث الوطنية، فقد كان شاهدًا على الأحداث التي عاشتها مصر فكتب عنها ونقلها في أعماله.

وقال وزير الثقافة حلمي النمنم، في بيان، إن سعيد لم يكن كاتبًا متابعًا للأحداث أو شاعرًا فقط بل كان روائيًّا ناجحًا، ومن خلال أعماله الروائية تم ترشيحه لأهم الجوائز العربية، منها (أن تحبك جيهان)، و(فئران السفينة)، و(تغريدة البجعة) التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر العربية“ في أولى دوراتها عام 2008.

وذكرت وكالة رويترز أن سعيد ولد في 1956، وبدأت رحلته مع الكتابة أواخر السبعينيات، وكان وقتها مهتمًّا بكتابة الشعر العامي والفصيح، ونُشرت له عدة قصائد بمجلة (صوت الجامعة) وغيرها، كما كانت له نشاطات دائمة في الندوات الثقافية بالجامعة حتى لُقب بـ”شاعر الجامعة“ في 1979، كما يكتب مقالات منتظمة بصحيفة المصري اليوم.

ونعى أيضًا العشرات من الكتاب والأدباء، منهم الفلسطيني يحيى يخلف والكاتب اليمني جمال جبران والكاتب الجزائري سعيد خطيبي والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.

أصدر العديد من الروايات، ومن مؤلفاته المجموعة القصصية (البهجة تحزم حقائبها)، وكتاب (كراسة التحرير.. حكايات وأمكنة)، وكتاب (مقتنيات وسط البلد) الذي يوثق ويقيم مقتنياته وذكرياته الثمينة عن شخصيات عرفها وأحبها.