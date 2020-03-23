وزارة الثقافة تطلق أولى حفلاتها عبر الإنترنت غدا

أطلقت وزارة الثقافة هاشتاجا على موقع “فيسبوك” بعنوان ” خليك في البيت الثقافة بين ايديك ” ويعرض من خلاله مسرحيات وحفلات موسيقية وغنائية.

وتهدف مبادرة وزارة الثقافة المساعدة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في مكوث المصريين في المنازل لأكبر وقت ممكن للسيطرة على انتشار كورونا.



و ستقوم وزارة الثقافة بنشر أولى حفلات الأوبرا بتقنية الهولوجرام فى بداية البث الإلكترونى لمبادرة ” خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك ” – تحمل المبادرة نفس عنوان الهاشتاج -.

وتطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المبادرة الإلكترونية ” خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك ” وذلك فى التاسعة مساء غد .

عبد الدايم المبادرة تهدف لنشر الثقافة عبر الإنترنت

وقالت عبد الدايم ان مبادرة ” خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك ” تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.



ووجهت عبد الدايم دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

الحفل المذاع لأول حفل هولوجرام

وتابعت أن البث يبدأ بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام فى دار الأوبرا ويتضمن رائعة أم كلثوم “حيرت قلبى” إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق أداء النجمتين ريهام عبد الحكيم ومى فاروق.

بث جديد كل يوم لحفلات ومسرحيات بنفس الموعد

وتابعت أن البث يتواصل يوميا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروض مسرحية ، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية ، عروض باليه ، أفلام قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات .



جدير بالذكر أن المواد متاحة على موقع وزارة الثقافة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وصفحتهم الرسمية على موقع “فيسبوك”.