وزارة التنمية المحلية تطلق مبادرة «العيد فرحتنا» في مطروح لدعم الأكثر احتياجا

انطلقت فى محافظة مطروح مبادرة وزارة التنمية المحلية “العيد فرحتنا” لدعم الفئات الأكثر احتياجا ولإقامة معرض للملابس ومستلزمات العيد وذلك حتى نهاية الأسبوع القادم تنفيذا تكليفات القيادة السياسية المصرية لتوحيد الجهود والسيطرة على الأسعار.

والتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الاثنين مع عدد من التجار وأصحاب المحلات الراغبين في المشاركة فى إقامة معرض للملابس ومستلزمات العيد حتى نهاية الأسبوع القادم، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المصرية لتوحيد الحهود والسيطرة على الأسعار، ودعم الفئات الأكثر احتياجا ولمبادرة وزارة التنمية المحلية (العيد فرحتنا).

جاء ذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية ومديري المديريات والإدارات المعنية وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح .

وأكد المحافظ أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بالتزامن مع جهود الدولة لتحفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة ٢٠ إلى ٣٠% عن السوق مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، والإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض لتحقيق الهدف الحقيقي من المبادرة.