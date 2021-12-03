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وزارة التنمية المحلية: تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة
محمد بدر 9:42 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 9:42 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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فى اطار اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء إطلاق وزارة التنمية المحلية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في عام 2019 من خلال البروتوكول الذى وقعه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذى تم من خلاله إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية.

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تابعت وزارة التنمية المحلية فى هذا الصدد ، استقبال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا للسفير الكندى بالقاهرة ووفد صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية، وتم خلاله استعراض الجهود المبذولة من قبل الاجهزة التنفيذية بمحافظة قنا والتى ساهمت في  إيجاد حلول لتحديات القضية السكانية، مما شجع السفارة الكندية على الاستمرار في دعم مثل هذه البرامج بمحافظة قنا .

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بقلم محمد بدر

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