اقتصاد وأسواق

وزارة التموين: نسب توريد قصب السكر وصلت إلى 500 ألف طن

وأشارت وزارة التموين في بيان اليوم إلى أن التقرير الوارد للمصيلحى أن إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام
محمد مجدي 4:49 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:49 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من ‏اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية يفيد بوصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمسة إلى 500 ألف طن.

وأشارت وزارة التموين في بيان اليوم إلى أن التقرير الوارد للمصيلحى أن إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام.

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وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أحمد كمال، أن التقرير الوارد من شركة السكر شمل أيضاً تلقي مصنع أبو قرقاص ‏‏370 ألف طن ومصنع قوص 11 ألف طن ومصنع أرمنت 9 آلاف طن ومصنع ‏إدفو 10 آلاف طن ومصنع كوم إمبو 15 ألف طن.

وأشار كمال إلى أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.‏

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من جانبه صرح اللواء عصام الدين البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية، بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام.

وأكد صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع ، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد.‏

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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