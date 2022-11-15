وزارة التموين تنذر مضارب الأرز بتسليم الكميات المطلوبة خلال 48 ساعة

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بضرورة إنذار ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتي لم تقم بالتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية، ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الإنذار لإتمام التعاقد، وإلا سيتم إلغاء الاعتماد واتخاذ ‏إجراءات الغلق فورا.

كما وجه المصيلحي في بيان اليوم بتشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز ومهمتها كالتالي: ‏

‏1-‏ التفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز وفي حالة ما اذا ‏كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز ‏كميات الارز المضبوطة واتخاذ اجراءات الغلق لحين ‏تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏

‏2-‏ التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية ‏التموين المختصة واتخاذ اجراءات الغلق بالتنسيق مع ‏المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات ‏المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏

وشدد المصيلحي على أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتي تم اتخاذها بالتعاون مع على كل الأطراف المعنية تأتى في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفرة واتاحة وزيادة المعروض من سلعة الأرز، باعتبارها من أهم السلع الاستراتيجية، وذلك بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

مشدداً على كافة المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.

كما وجه وزير ‏التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنية للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنية للكيلو في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها الى ‏‏1300 مجمع استهلاكي.

ووجه المصيلحى الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار اتاحه وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وأشار المصيلحي إلى أنه حرصًا ‏من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين وافق على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الارز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت اشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الارز الابيض الناتج ( 1 كيلو/ ‏جرام )، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد ‏على (1 كيلو / جرام )، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز.