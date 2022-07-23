وزارة التموين تقدم خدماتها عبر موقع «دعم مصر»

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم خدماتها التموينية عبر موقع دعم مصر والمتمثلة في استخراج بطاقة تموين جديدة، وبدل فاقد وتالف، ونقل من محافظة إلى أخرى، و ضم أفراد الأسرة .

مع إمكانية تحديث بطاقة التموين وخطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر وأعلنت الوزارة فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص برب الأسرة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية لتحديث البيانات الخاصة بها .

وأكدت وزارة التموين أن عملية تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر ، تأتي لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين.

وأوضحت التموين أنه في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة عليه شراء خط باسمه ، أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.

كيفية تحديث بطاقة التموين عبر دعم مصر

وخطوات تحديث بطاقة التموين عن طرق رقم الموبايل ، يجب الدخول إلى موقع دعم مصر ورابط الموقع هو https://www.tamwin.com.eg/.

اختيار أيقونة خدمات تموينية للمواطنين

اختيار تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

إدخال رقم البطاقة الشخصية لرب الأسرة والمكونة من 12 رقما

تظهر أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومي الخاص بهم

إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر خانة نهائية تطلب إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص برب الأسرة

يتم الضغط على كلمة إرسال الرقم السري

يتم ارسال الرقم السري على الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية