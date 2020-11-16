اقتصاد وأسواق

وزارة التموين تعلن موعد تخفيضات الجمعة البيضاء بالمحال التجارية

على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات
محمد مجدي 2:13 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 2:13 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على إجراء تخفيضات في الأسواق المحلية، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020.

وقالت التموين في بيان منذ قليل ، إن التخفيضات ستكون خلال الفترة من 23 وحتى 30 نوفمبر، وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

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يذكر أن عروض الجمعة البيضاء، أو المعروفة عالميا بـ البلاك فرايدي، هو تقليد تجاري أمريكي لجذب المستهلكين، جاء نتيجة أزمة اقتصادية كبري ضربت الشركات التجارية الأمريكية وذلك في عام 1869.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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