«وزارة التعليم» تستحوذ على حصة صندوق «تحيا مصر» فى «مصر للإدارة التعليمية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن وزارة «التربية والتعليم والتعليم الفنى» استحوذت على حصة صندوق «تحيا مصر» -البالغة %30 – من أسهم شركة «مصر للإدارة التعليمية» المسؤولة عن إدارة مدارس النيل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى نوفمبر 2021، على مشروع قرار بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمساهمة فى «شركة مصر للإدارة التعليمية» بنسبة %30 من إجمالى رأسمال الشركة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنه لن يتم تحميل الخزانة العامة أى استحقاقات.

يُذكر أن تأسيس «مصر للإدارة التعليمية» جاء فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تقديم منظومة تعليمية عالية المستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وتوفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة، عبر إنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الصفقة نفذت فى شهر مارس الماضى، بقيمة بلغت 37.5 مليون جنيه، فى أعقاب صدور موافقة مجلس الوزراء على مساهمة وزارة التربية والتعليم بالشركة بنحو %30.

وأشارت المصادر إلى أن «مصر للإدارة التعليمية» نجحت فى إنشاء نحو 14 فرعا من مدارس «النيل الدولية» حتى الآن، بمحافظات القاهرة والمنوفية والجيزة ودمياط وأسيوط والأقصر وأسوان وبورسعيد والمنيا وقنا.

وتم تأسيس «مؤسسة مصر للإدارة التعليمية» فى أبريل 2017 برأسمال مرخص به يبلغ 2 مليار جنيه، ويساهم فى الشركة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصندوق تحيا مصر.

وتقدم مدارس «النيل المصرية» نظاما تعليميا بمعايير عالمية، ويغطى نظامها الدراسى بدءًا من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ويتم بها تدريس مناهج خاصة جرى تحديدها بالاتفاق مع جامعة كامبريدج البريطانية.