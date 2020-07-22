وزارة التعاون الدولي : مشاركة البنك الأوروبي بسندات المجتمعات العمرانية لثقته في الاقتصاد المصري

أصدرت وزارة التعاون الدولي بيانين صحفيين للتعليق على مشاركة البنك الأوروبي في السنجات التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك اطلاق مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي برنامجا جديدا لدعم خطة الوزارة الهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات .

وقالت وزارة التعاون الدولي أن مشاركة البنك الأوروبي في سندات هيئة المجتمعات العمرانية تأكيدا على الثقة التى يحظي بها الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي من شركاء التنمية .

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، مساهمة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، تأتي في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية وتنويع مصادر التمويل.

كما تأتي أيضا نتاجا لمنصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي ، تقول وزيرة التعاون الدولي .

وذلك بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية .

وزيرة التعاون الدولي : تقدير لشراكة البنك الأوروبي

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية مع البنك الأوروبي الممتدة لعقود والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر.

يشار إلى أن البنك الأوروبي للتنمية واعادة الإعمار استثمر نحو 1.5 مليار جنيهًا في أحدث إصدار لهيئة المجتمعات العمرانية البالغ قيمته 10 مليارات جنيه لترتفع مساهمته في إصدارات الهيئة إلى 3 مليارات جنيه.

وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلاً يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.

الجدير بالذكر، أن صفقة طرح السندات الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشاركة بقيمة 500 مليون جنيه من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار خلال العام الماضي.

فازت في وقت سابق من العام الجاري بجائزة “صفقة العام 2020 – أفريقيا” في فئة التوريق من قبل The Banker .

كما فازت مصر في وقت سابق بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة.

وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات .

المجالات الخمسة هي : (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة) و(الشمول).

وزارة التعاون الدولي تعلن هدف برنامج مؤسسة التمويل الدولية

صورة لوزارة التعاون الدولي تعبر عن أهدافها الاستراتيجية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجًا جديدًا لدعم خطة الوزارة الهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر.

ويستهدف البرنامج بشكل أساسي تشجيع شركات القطاع الخاص على إدماج السيدات في سوق العمل لدفع النمو الاقتصادي ، وفقا لبيان وزارة التعاون الدولي .

محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: “يأتي إطلاق هذا البرنامج عقب تدشين جمهورية مصر العربية مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تشارك في هذه المبادرة العالمية.

وأكدت اوزيرة التعاون الدولي أن البرنامج الجديد مع مؤسسة التمويل الدولية يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التعاون الدولي.,

وذلك لتعميق أوجه الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، والتي تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية (المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة).

والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وتعزيزها بما يحقق رؤية التنمية المستدامة .

وزيرة التعاون الدولي : مشاركة المرأة في العمل مهم لدفع النمو

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن مشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعال في دفع النمو الاقتصادي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى لدعم رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشارت إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 34%.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن كافة الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو الحكومي ومؤسسات التمويل الدولية يعملون معًا لتحقيق تقدم ملموس في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين لما له من انعكاس فعّال على الناتج المحلي والإنتاجية والخطط التنموية.

التمويل الدولية ستتعاون مع جمعية رجال الأعمال

ومن خلال البرنامج، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع جمعية رجال الأعمال المصرية، لتوفير بيئات عمل أكثر مرونة وشمول تستوعب السيدات، لاسيما في وقت الأزمات.

بالإضافة إلى تدشين منصة تعليمية لزيادة الوعي ومشاركة المعرفة وتحسين قدرة السيدات على النفاذ لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية كجزء من الجهود العابرة للحدود التي تستهدف تنمية القطاع الخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .

كما تعمل مؤسسة التمويل الدولي مع عدد من الشركات الرائدة مثل بنك مصر وشركة IDH للرعاية الصحية ومترو ماركت، لتطوير خطط عمل وتحليل البيانات واكتشاف الفجوات بين الجنسين، من أجل المساعدة على سد هذه الفجوات .

وليد اللبادي: خلق الفرص للسيدات أولوية للمؤسسة الدولية

مؤسسة التمويل الدولية

في ذات السياق، قال وليد لبادي، المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن خلق الفرص الاقتصادية للسيدات في مصر يأتي كأولوية استراتيجية لدى مؤسسة التمويل الدولية.

ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص بدأت إتاحة فرص للسيدات للمشاركة في سوق العمل لدعم المعرفة والمواهب المتوافرة لديهن، ودفع النمو الاقتصادي .

برنامج مؤسسة التمويل الدولية يستمر 3 سنوالت

وأضاف أن البرنامج سيستمر ثلاث سنوات، ويساعد على تحسين بيئات العمل المختلفة لتصبح أكثر ملاءمة ومرونة للسيدات لاسيما في أوقات الأزمات.

وأوضح أن نسب مشاركة السيدات من القوى العاملة في مصر خلال العام الماضي سجلت 24% مقابل 75% للرجال.

وتبلغ محفظة الاستثمارات القائمة لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في مصر نحو 1.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهي المؤسسة المسئولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص.