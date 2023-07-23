وزارة التعاون الدولي تُشارك في الحفل الختامي لمشروع حشد مجالات جديدة للاستثمارات

شاركت وزارة التعاون الدولي في الحفل الختامي “حشد مجالات جديدة للاستثمارات، تهدف معا إلى تحسين جودة الحياة للجميع – MAIA-TAQA “، بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم دول اليونان، إيطاليا، الأردن، لبنان، إسبانيا.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمشاركة ممثلي الغرفة، والبنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة المساهمين في تنفيذ المشروع.

وساهم المشروع المنفذ في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في تحقيق العديد من النتائج الهامة على رأسها تعزيز الحلول المبتكرة للتعامل مع الضغوط البيئية، وتنفيذ أنشطة لدعم المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، والمؤسسات والجهات الوطنية، ومراكز البحوث، وغيرها.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع في إطار فى إطار برنامج ” التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط للأعوام 2014-2020 -ENI CBC MED” ، الذي يمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية.

يجمع البرنامج بين المناطق الساحلية لـ 14 دولة بهدف تعزيز التنمية العادلة والمنصفة على جانبي البحر المتوسط من خلال الدعوات لتقديم المقترحات، يمول البرنامج ENI CBC Med مشاريع تعاون من أجل منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية.