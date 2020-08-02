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وزارة التضامن تنقل سيدة تعيش أسفل كوبري أكتوبر لإحدى دور مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»

من خلال فريق التدخل السريع المركزي
محمود خاطر 5:10 م, الأحد, 2 أغسطس 20 5:10 م, الأحد, 2 أغسطس 20

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة وأطفالها أسفل كوبري أكتوبر نزلة منطقة العجوزة.

وأوضحت وزارة التضامن – في بيان اليوم الأحد- أن الفريق توجه إلى مكان تواجد الحالة وتبين أنها امرأة في العقد الرابع من العمر، ولديها طفلان.

وقام الفريق بإقناع السيدة بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية، والتنسيق مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لاستقبال الحالة لتنقل السيدة وأطفالها إلى إحدى الدور التابعة لها لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بقلم محمود خاطر

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