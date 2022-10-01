وزارة التضامن تعلن حزمة من القرارات بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرًا لمكانتهم وانطلاقا من التزام الدولة بكفالة حقوق المسنين.

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يوافق اليوم السبت الأول من أكتوبر من كل عام، قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، في إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم في الحياة.

قررت وزيرة التضامن زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهرفقط.. وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد.

وأعلنت إعطاء عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وذلك خلال شهر اكتوبر.

يذكر أن عدد الأندية 192 ناديا، وقررت فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين في مؤسسات الرعاية، وأعطت اشتراك مجاني للمسنين فوق الــ65 عاما في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية.

ستعلن وزارة التضامن الاجتماعي آليات التنفيذ لجميع القرارات خلال الأيام المقبلة.

وشاركت القباج في افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات.

وأكد بنك ناصر استمرار طرح شهادة “رد الجميل” ذات الـ 3 سنوات للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد عليها حوالي 15.25%، مع فتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.