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وزارة التضامن تعلن توظيف متطوعات من الرائدات المجتمعيات

عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة
المال - خاص 6:06 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 6:06 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.

الشروط:

– عمر المتقدمة بين 21 – 35 سنة.

– حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.

– الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

– تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.

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– تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

– لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي – تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة:

– التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.

أو

– إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.

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مميزات التعاقد:

– التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

– يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠ – ١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.

– تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

ملحوظة: يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

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بقلم المال - خاص

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