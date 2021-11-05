وزارة التضامن تعلن توظيف متطوعات من الرائدات المجتمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.
الشروط:
– عمر المتقدمة بين 21 – 35 سنة.
– حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.
– الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.
– تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.
– تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).
– لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي – تابلت).
آلية التقدم والمستندات المطلوبة:
– التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.
أو
– إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.
مميزات التعاقد:
– التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.
– يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠ – ١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.
– تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.
ملحوظة: يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.