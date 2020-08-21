وزارة التضامن : تظلمات الحذف من معاش «تكافل وكرامة» تراجعت 46%

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لحذف أو استبعاد أي من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

رصد مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن حذف عدد كبير من المستحقين من معاش تكافل وكرامة، وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لحذف أو استبعاد أيٍّ من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وأنه تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة، ووصلت إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعد أن كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة 300 ألف مستفيد.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال تقرير مجلس الوزراء، على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي إلى الأُسر المستحقة دون حذف أيٍّ منها، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ونوهت، في السياق نفسه، بأن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة وصلت إلى 46%.

وتابعت أن هذه المؤشرات تؤكد الالتزام التام بمنح جميع المستفيدين حقوقهم، كما أنه يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين في برنامج “تكافل وكرامة”.

وكذلك هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أية أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أُسر مستحقة أو إدراج أُسر غير مستحقة.

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأكدوا أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).