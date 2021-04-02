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وزارة التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا بيوم «طيف التوحد»

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى الديوان العام، بشارع المراغى فى العجوزة، باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، والذى يوافق الثانى من أبريل من كل عام. وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوعي…

مدحت إسماعيل 5:16 م, الجمعة, 2 أبريل 21 5:16 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى الديوان العام، بشارع المراغى فى العجوزة، باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، والذى يوافق الثانى من أبريل من كل عام.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوعي بطيف التوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلي أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “بمن فيهم الذين يعانون من مرض التوحد” المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد التوحد يستحقون أن ينالوا الاهتمام الكافي والفرص الملائمة لقدراتهم من خلال الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الداعمة، وكذلك للجهات الإعلامية دور من خلال تحسين صورة ذوي الإعاقة وبالتحديد تحسين صوره الاشخاص ذوي التوحد خاصة أن الكثيرين يحتاجون أكثر للفهم عن طيف التوحد.

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وأكدت القباج أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمرضى التوحد، حيث ضمتهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى (كرامة)، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج ، كما أكدت على اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالأشخاص ذوي التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018، وتقوم بدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال سواء فنيًا أوماليا وكذلك الدعم الإعلامي.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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