وزارة التضامن تصرف 97 مليون جنيه مساعدات لأسر المسجونين (جراف)

في قضايا ليست جنائية أو مخلة بالشرف

كشف تقرير حكومي، أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت مساعدات بقيمة 97 مليون جنيه، لأسر المسجونين في قضايا ليست جنائية أو مخلة بالشرف، دعمًا ومساندة لهذه الفئة.

وبحسب التقرير، فأن محافظة أسيوط حصلت على نصيب الأسد من مساعدات وزارة التضامن بقيمة 23.9 مليون جنيه، تلاها محافظة الجيزة بنحو 7.5 مليون.

واحتلت الدقهلية المرتبة الثالثة في المحافظات حصولاً على دعم الوزارة بمبلغ قيمته 7.3 مليون جنيه، تلاها القاهرة بقيمة 6.7 مليون جنيه.

وجاء في المرتبة الخامسة محافظة البحيرة بواقع 5.5 مليون جنيه، بعدا الشرقية، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط، ثم المنيا بقيمة 4.2 مليون جنيه.

فيما احتلت محافظة الغربية المرتبة التاسعة في المحافظات الحاصلة على دعم وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.0 ملايين جنيه.

والإسكندرية العاشرة بقيمة مبلغ وصل إلى 3.8 مليون جنيه.

وحصلت محافظات الإسماعيلية، وسوهاج، وكفر الشيخ على مبالغ، بقيمة 3.2 مليون، للأولى، و3.1 مليوناً للثانية، و2.7 مليون جنيه بكفر الشيخ.

وبلغ قيمة دعم أسرة المسجون في محافظة المنوفية بقيمة 2.3 مليون جنيه، وفقا لتقرير 2018، الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

وبني سويف حصلت على 2.1 مليونًا، والفيوم على قيمة 1.7 مليون جنيه، ثم قنا بنحو 1.4 مليون جنيه، وأسوان بقيمة 993 الف جنيه.

والأقصر حصلت على 789 ألفاً، وشمال سيناء بقيمة 730 ألفاً، والسويس 703 ألف جنيه.

فيما بلغ حجم الدعم المقدم لأسر المسجون بمحافظة البحر الأحمر 553 الفاً، ودمياط مبلغ قيمته 523، و127 لجنوب سيناء، و63 الفًا لأسر بالوادي الجديد.

المساعدات النقدية التي تصرفها الوزارة، تدخل ضمن برامج المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات لأكثر من فئة وهي: «أسرة المريض، وأسرة المسجون، والأسرة المعيلة، والمهجورة ».

كما تصرف مساعدات« للأرامل، وأيتام الأبوين، والمعاقين، وطلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها».

الحصول على مساعدة مالية من الحكومة

وللحصول أسرة المسجون على مساعدات وزارة التضامن 7 شروط وهي:

1.أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة إحتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والإجتماعية والصحية الصعبة.

2.إثبات الحالات المذكورة سابقا من خلال خلال البحث الاجتماعي.

3.خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة .

4.أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج إلى إجـراء عملية أو جلسات، أو أدوية بتكاليف تفوق قـــدرة الأسرة الماليـة.

5.أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات، أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية.

6.أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة، حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

7. للإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسباً في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.

الجراف التفاعلي التالي يوضح حجم مساعدات وزارة التضامن لأسر المسجونين

إعانات وزارة الأوقاف في المواسم والأعياد

في سياق متصل، قدمت وزارة الأوقاف إعانات صرفت لمرة واحدة في الأعياد والمناسبات بقيمة 19.4 مليون جنيه بنهاية 2018.

جاء محافظة القاهرة في الصدارة بقيمة 900 ألف جنيه، ونفس المبلغ للجيزة، وبنفس القيمة للمنيا.

وحصلت محافظتي أسيوط، وقنا، على 900 ألف جنيه لكل منها، والفيوم بقيمة 899 الفًا، وسوهاج بمبلغ قيمته 883 ألف جنيه، وأسوان بقيمة 853 الفاً، والشرقية بقيمة 730 ألف جنيه.

وإعانات وزارة الأوقاف تصرف مرة واحدة للأسر المحتاجة والفقيرة، خلال المواسم وهي الاعياد، المناسبات الدينية فقط.

الجراف التفاعلي التالي يوضح حجم الإعانات المصروفة من وزارة الأوقاف للأسر الفقيرة