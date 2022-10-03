وزارة التضامن تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين

أعفت وحدات التضامن الاجتماعي الطلاب الذين يعانون من مشاكل مادية من المصاريف الدراسية، في إطار إنجازات برنامج الوحدات بالجامعات المصرية الذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الأولي بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، ودعم الطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.. ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين، و الدعم الإيجابى والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية وأجهزة تعويضية وغيرها، ومن أبرز أنشطة التمكين الاقتصادي:

حضانات الفائقين

أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب.

وقررت دعم الطالب المتفوق مبلغ (1000) جنيه شهرياً، تقديراً وتكريماً له خلال سنوات دراسته الجامعية، وعلى المستوى الأخر أمتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجيستير- الدكتوراه).

وذلك من خلال منح مادية (1000) جنيه شهرياً و(25000) جنيه سنوياً تشجيعاً على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وتنفذ حضانات الفائقين بـ17 وحدة تضامن وهي ( القاهرة ، عين شمس، الأسكندرية ، الفيوم ، المنصورة ، الزقازيق ، بنها ، المنوفية ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، الأقصر ، اسوان ، جنوب الوادى ، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف) وجارى تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

واشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151، اشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه (151).

وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدين برنامج حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 عدد ( 581) وذلك بخمس كليات عملية مختارة ( الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة )، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

الطالب المنتج

وضعت وحدات التضامن الاجتماعى برامج تمكين اقتصادي لتعريف الطالب الجامعى وتدريبه خلال فترة دراسته الجامعية على سوق العمل، فمن خلال أنشطة الطالب المنتج نفذت الوحدات ورش عمل ودورت تدريبية شملت على ( المشروعات الصغيرة وإدارتها – وريادة الأعمال- دراسات الجدوى).

وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات (الكروشية، الديكوباج، الرسم على الزجاج، الطين وصناعة الفخار، الأكسسورات والحلى، الخياطة والتريكو، إنتاج المنظفات، الفلين والورق المقوى ، منتجات بإعادة لتدوير).

ثم كرس الإهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة (الميدانية، الإعلانات، الإلكترونية ).