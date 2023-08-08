«وزارة التضامن» تستهدف رعاية 1.4 مليون طفل يتيم في مصر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال الأيتام في مصر يقدر بحوالي 1.430 مليون طفل، خلال لقاء تشاوريا استهدف تمثيلا من المنظمات الأهلية التي تدعم فعاليات جلسة نقاشية تحت عنوان “تحديات الأسر الكافلة”.

وأوضحت وزيرة التضامن أن بينهم أطفال يتيمي الأب نسبة 70%، أو يتيمي الأم بنسبة 27%ـ و يتيمي الأبوين بنسبة 3%، مع العلم أن كثير من هؤلاء الأطفال تساهم في تحمل تكاليف معيشتهم مؤسسات حكومية وأهلية.

وثمنت القباج التعاون مع مؤسسة “يلا كفالة”، بما لها من بصمات قوية في ملف الكفالة، بالرغم من حداثة نشأتها منذ ثلاث سنوات فقط، بالرغم من بداية عملها منذ 3 سنوات فقط في مجال مناصرة حقوق الكفالة.

وتيسير إنهاء إجراءات الأسر في كفالة أطفالهم، وبناء شبكة دعم قوية بين الأمهات الكافلات، والأسر المتكافلة بشكل عام، حتى يتوفر لهم دعم النظراء والاستفادة من خبراتهم في تجارب الكفالة.

وشهدت جلسة وزيرة التضامن مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة، وقد علقت كثير من الأسر على فترة تحديث وضع الأطفال كل ستة أشهر، كما أبدى البعض اعتراضه على ضرورة الحصول على الموافقة لاصطحاب الأطفال المكفولين في السفر.

وجاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة “يلا كفالة”، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية “وطنية”، و”الأورمان”، و”فيس”، و”احتضان”، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، و”هيئة إنقاذ الطفولة” في مصر.

وقد أبدت الأسر تخوفها من ظهور الأسر البيولوجية للأطفال، وابتزازها للأسر الكافلة أحياناً، مما يهدد أمن واستقرار الأسر الكافلة، وبالتالي تطرق الحوار لموضوع الوصاية الذي طالب به الأسر الكافلة، وتم إفادة الوزارة أن هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه مع وزارة العدل، وأن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الوزارات للحصول على الخدمات المتكاملة للأطفال المكفولين.