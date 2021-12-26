وزارة التضامن تتيح رابط التسجيل في «تكافل وكرامة» بالرقم القومي 2021-2022

من خلال بطاقة الرقم القومي وعدم الذهاب إلى مكاتب الوزارة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خاصية جديدة للدعم النقدي “تكافل وكرامة” بما يمكّن المستفيدين من الاستعلام عن موقفهم في الصرف من خلال بطاقة الرقم القومي وعدم الذهاب إلى مكاتب الوزارة.

رابط التسجيل

كما تمكن الآلية الجديدة التسجيل في تكافل وكرامة بشكل إلكتروني ويمكن فيما بعد متابعة الموافقة على الطلب المقدم من المواطن ومدى صحة بياناته المسجلة.

وتأتي هذه الخاصية التي وفّرتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج “تكافل وكرامة” للمستفيدين.

مصروفات لصالح مستفيدي “تكافل وكرامة”

تستهدف تقليل التعامل بين المواطن والموظف، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجدّ، وتوفير مصروفات الانتقال .

الرد على الشكاوى

ومن خلال هذه الآلية سيكون لدى الوزارة القدرة على إحكام الرقابة على الشكاوى التي تَقدَّم بها المواطنون ونسبة الرد عليها؛ حرصًا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

الاستعلام والتسجيل في “تكافل وكرامة” بالبطاقة

ويمكن للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي (من هنا) إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى.

وأيضًا متابعتها فيما بعدُ للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.

ويقدر عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنحو 3 ملايين و800 ألف أسرة، ويتوزع بواقع مليون و260 ألفًا و701 مستفيد من كرامة، وفقًا لإحصائيات الوزارة.

بينما يصل عدد مستفيدي تكافل إلى نحو مليونين و113 ألفًا و171 مواطنًا، ومن المستهدف أن تتم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة، خلال الفترة المقبلة.

وقيمة موازنة الدعم النقدي تطورت منذ بداية 20215 حتى العام المالي الماضي، إذ تم رصد 18.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021، مقارنة بـ6.7 مليار جنيه قيمة ما تم رصده في 2014/ 2015.

يشترط لتمكين الأسرة من صرف الدعم دون توقف حضورُ أبناء الأسرة المُدرجة 80% من فترة الدراسة شهريًّا.

كما يشترط تردد الأم على الوحدة الصحية وتلقّيها العلاج المحدد؛ بداية من فترة الحمل حتى 6 أعوام.

وتبلغ قيمة الدعم التي يحصل عليها الفرد فى «تكافل» 325 جنيهًا شهريًّا لرب الأسرة، و80 جنيهًا لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية، و140 للمرحلة الثانوية.

يقتصر «كرامة» على توفير الدعم المالى الشهرى ليصل إلى 450 جنيهًا لكبار السن فوق 65 عامًا.

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين، بإجمالي 1.98 مليون مواطن.

و70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما خفض نسب الفقر 5 درجات .

و2.26 مليون طفل (6- 18 سنة) من أسر تكافل مسجلون في المدارس .

و2.15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) تتم تغطيتهم بالرعاية الصحية.

ونحو 76% من أصحاب بطاقات «تكافل وكرامة»من السيدات بإجمالي عدد 2.7 مليون سيدة.

أوصت وزارة التضامن الاجتماعي، في حال الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد على استعلامات برنامج تكافل وكرامة.