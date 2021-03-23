استثمار

وزارة التضامن تبدأ صرف منحة الطلاب المتفوقين في 10 جامعات حكومية

وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية
مدحت إسماعيل 3:19 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 3:19 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب المتفوقين في 10 جامعات حكومية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية.

وبدأ الصرف لعدد ٢٥ طالبًا في كل جامعة من جامعات: “القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبنى سويف وجنوب الوادى والوادى الجديد”.

وذلك فى عدد 5 كليات علمية هى: الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، حيث يحصل كل طالب على ألف جنيه شهريا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تطلق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي

كما سيتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهرياً وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية.. بغرض الاستثمار فى البحث العلمي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كل سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية: دعم مصر في سد النهضة والتبادل التجاري والاستثمارات

صفية حمدي 3:11 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

قائمة «ديلويت» لأغنى 20 ناديا رياضياً من حيث الإيرادات

خالد بدر الدين 6:35 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

«مانشستر يونايتيد» يتعاقد مع «تيمفيور الألمانية» بصفقة رعاية قيمتها 65 مليون دولار

خالد بدر الدين 6:26 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

سفير ألمانيا : عودة السياحة إلى مصر بقوة بعد حصار فيروس كورونا (فيديو)

محمد مجدي 10:40 م, الأثنين, 22 مارس 21

السيسي يوجه بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا بمشروعات النقل المشتركة مع «ألستوم»

المال - خاص 6:00 م, الأثنين, 22 مارس 21

بمشاركة 42 متحدثًا و500 زائر.. وزير التموين يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة غدًا

أحمد عاشور 4:26 م, الأثنين, 22 مارس 21