وزارة التضامن تبدأ تسجيل الدفعة 94 من الخدمة العامة

التكليف يبدأ اعتبارًا من 2 فبراير المقبل.

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 94 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 2 فبراير المقبل.

وأكدت وزارة التضامن في بيان لها اليوم، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019.

المعافين من الخدمة العسكرية

كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019.

كما أكدت الوزارة أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير.

يذكر أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة وأسر منتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابات وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين بالإضافة إلى خدمات الطفولة والخدمات التعليمية .