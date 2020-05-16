وزارة التضامن : انتظام صرف مساعدات «كرامة» من خلال 4000 مكتب بريد

بدأت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج كرامة، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون 166 ألف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي 525 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن صرف المساعدات تم من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشهد اليوم انتظام عمليات الصرف، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو، لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وكانت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو ٢٠٢٠ حيث يبدأ اليوم السبت ١٦ مايو الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى الغد الأحد ١٧ مايو.

على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه اعتبارا من يوم الاثنين ١٨ مايو، كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة، بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار ٤٤٥ مليون جنيه.