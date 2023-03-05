وزارة التضامن الاجتماعي تعلن شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قد تم وضع شروط الحج الواجب توافرها للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام الموافق 1444 هجريًا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن شروط فريضة الحج تلزم

أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعيةالمسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

وتضمنت

أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 من يناير لعام 2023.

واشترطت وزارة التضامن ألا يكون هناك توقيع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

«التضامن»: لا يجب على المتقدم للحج أن يؤدي الفريضة أكثر من مرة

شروط فريضة الحج موسم 2023

وفي سياق متصل اشترطت وزارة التضامن أنه يجب على الراغب في أداء الحج ألا يكون قد أدى تلك الفريضة من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

وأضافت وزيرة التضامن أن من بين

الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

وأوضحت أنه يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب في تاريخ 30 أبريل 2023 الموافق 10 شوال 1444هجريًا، أن لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

الحالات التي يجب توافر مرافق لها في الحج

شروط وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج

صرحت وزارة التضامن بأنه يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا خلال

، بجانب وجود مرافق لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

وأشارت القباج إلى أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، موضحة أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

بالإضافة إلى مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة.

واشترطت الوزارة ألا يسمح بتسجيل الطلب مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.